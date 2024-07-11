В Сочи несколько улиц останутся без электричества

В связи с плановым ремонтом электрооборудования на нескольких улицах Сочи возможно временное отключение электроэнергии. Мероприятия направлены на предупреждение нарушений и обеспечение надежного электроснабжения, сообщает МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

В пятницу, 12 июля, электричество отключат для улиц Виноградная и Клубничная. Временные изменения продлятся 12 часов, с 16:00 до 04:00 следующего дня.

С 07:00 до 19:00 подачу электричества ограничат для улиц Гомельская, Полянская, Чкалова, Просвещения. Полный список опубликовали МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

Мария Удовик

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