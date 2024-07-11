Главные новости за 11 июля. Сочи

Правительство РФ рассчитывает сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов. Также планируют в два раза нарастить турпоток.

Сотрудники сочинской полиции начали проверку инцидента на автозаправочной станции в поселке Дагомыс, где произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW заправлял газовые баллоны, не вынимая их из багажника.

В детских лагерях Сочи с начала 2024 года отдохнули более 3,5 тыс. детей из разных регионов страны. В Сочи действуют семь стационарных организаций отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием.

На границе Сочи с Абхазией заметили большие очереди туристов, пишет «"КП"-Кубань». Кадры со столпотворением отдыхающих на КПП «Адлер» опубликовали во многих Telegram-каналах.

В Сочи модернизируют насосную станцию, обеспечивающую водой 100 тыс. человек. Специалисты водоканала Сочи приступили к масштабной реконструкции насосной станции водоснабжения «НИИ Курортологии».

В Сочи могут повысить курортный сбор. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что во многих регионах ставка сейчас составляет 100 руб., а в Сочи — только 50 руб.

На Градсовете Сочи обсудили техническое задание для подготовки мастер-плана Лазаревского района. Основной вопрос обсуждения — подходы к подготовке технического задания на разработку документа.

Российская теннисистка Елена Веснина начинает подготовку к Олимпийским играм в Париже. Тренироваться спортсменка будет в Москве и Сочи.

С начала года Сочи получил от курортного сбора свыше 192 млн руб. Средства направляют на улучшение городской инфраструктуры и озеленение территорий.

На курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах. Сезон начался в начале июня на высоте выше 2 тыс. м над уровнем моря.

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram