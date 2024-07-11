В Сочи собрали более 192 млн рублей курортного сбора в 2024 году

С начала года Сочи получил от курортного сбора свыше 192 млн руб. Средства направляют на улучшение городской инфраструктуры и озеленение территорий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В Сочи с рабочим визитом прибыла делегация комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам природных ресурсов, экологии и туризма, возглавляемая Юрием Бурлачко. Представители краевых и городских властей осмотрели туристические зоны курорта и обсудили ключевые аспекты его развития.

На встрече отметили, что в 2024 году курортный сбор уже пополнил бюджет более чем на 192 млн руб. Эти средства направляют на благоустройство и озеленение города. Так, на улице Навагинской высадили 80 крупных пальм, а на муниципальных территориях — почти 500 пальм, более 830 деревьев и около три тыс. кустарников.

Средства курортного сбора в 2024 году будут использовать для благоустройства Комсомольского сквера, улицы Полтавской в Центральном районе, сквера Дружбы народов в Адлере и улицы Лазарева в Лазаревском районе. Полученные средства направят на установку наружного видеонаблюдения на пляжах и в общественных местах.

Делегация также посетила парк «Ривьера», где был завершен первый этап реконструкции, включающий создание 13 новых зеленых зон и обновление инфраструктуры. Сейчас идет подготовка ко второму этапу, связанному с обновлением спортивной аллеи.

Детали использования курортного сбора обсудили на выездном заседании профильного комитета ЗСК в администрации Сочи. С начала эксперимента в 2018 году город собрал около 1,5 млрд руб.

Эксперимент по взиманию курортного сбора завершится 31 декабря 2024 года. В правительстве РФ рассматривается предложение о введении туристического налога, который будет поступать непосредственно в местные бюджеты.

Ранее сообщалось, что председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко поручил рассмотреть возможность увеличения курортного сбора. Сейчас ставка составляет 50 руб., но во многих регионах она уже достигла 100 руб.

Мария Удовик

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