Минобрнауки назначило врио ректора БФУ на замену арестованного Федорова
Временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта назначен проректор по научной работе вуза Максим Демин, сообщило Минобрнауки России. Отстраненного от должности ректора Александра Федорова подозревают в незаконном присвоении 18,6 млн руб.
Максим Демин
Фото: Балтийский федеральный университет
С июля 2020 года должность ректора БФУ имени Канта занимал Александр Федоров. 9 июля СКР сообщил о задержании Александра Федорова и его заместительницы Елены Мялкиной по делу о присвоении и растрате денежных средств с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
10 июля Ленинградский районный суд Калининграда арестовал Александра Федорова и Елену Мялкину. Под стражей они пробудут до 8 сентября. Максимальное наказание за инкриминируемое им преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.