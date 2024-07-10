В белгородском поселке восстановили поврежденный при атаке БПЛА храм

В белгородском поселке Прохоровка восстановили храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, поврежденный месяц назад в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также он рассказал о выплатах жителям сел, потерявшим имущество из-за обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vvgladkov Фото: @vvgladkov

«Благодаря нашим строителям, которые к празднику 12 июля быстро провели все необходимые восстановительные работы, храм во всей своей красе будет встречать всех верующих и радовать каждого из нас»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram-канале. 12 июля православные празднуют день Петра и Павла.

По словам Вячеслава Гладкова, жителям сел Казинка и Горьковское местные власти выплатили по 50 тыс. руб. за частично потерянное имущество. Всего выплаты получили 1145 человек.

Храм в Прохоровке был поврежден 8 июня. Тогда поселок атаковали три БПЛА, один из которых задел кровлю и фасад храма. Он был построен в 1994–1995 годах и посвящен памяти погибших в танковом сражении под Прохоровкой (1943 год).

Лусине Баласян