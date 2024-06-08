В белгородском поселке в результате атаки БПЛА поврежден храм

Поселок Прохоровка Белгородской области был атакован тремя БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Среди местных жителей никто не пострадал. Повреждены два частных жилых дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vvgladkov Фото: @vvgladkov

Один из дронов повредил кровлю и фасад храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Он был построен в 1994–1995 годах и посвящен памяти погибших в танковом сражении под Прохоровкой (1943 год).

«Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате его падения с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Второй беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением — выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка»,— сообщил господин Гладков.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 8 июня над Белгородской областью был уничтожен один БПЛА и перехвачены еще два. Утром 8 июня Вячеслав Гладков дважды сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Лусине Баласян