Почти 4 млн рублей монетами сдали в банки жители Кубани

В Краснодарском крае подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя». Жители региона за это время сдали в банки почти 1 млн монет разных номиналов на сумму около 4 млн руб., сообщили в Южном ГУ Банка России. Лидировали десятирублевые (треть от всего объема собранной мелочи), на втором месте рублевые (20%), редкие копеечные экземпляры составили 1% в общем объеме.

Как отметил первый заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин, жители региона собрали почти на 1,5 млн руб. больше, чем в прошлом году.

«Акция помогла вернуть в оборот неиспользуемые монеты, которые нужны для размена торговым и сервисным организациям. Кроме того, не потребуется чеканить дополнительно монеты, а значит, будут сокращены траты на изготовление новых денег»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

В России в течение «Монетной недели» собрали 31 млн монет на 135 млн руб.

Наталья Решетняк

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