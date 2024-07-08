В горах Сочи в День семьи, любви и верности «поженились» 80 пар

На сочинском курорте «Роза Хутор» в День семьи, любви и верности работал символический ЗАГС — «Розагс», в котором «поженились» 80 пар, сообщает «Ъ-Сочи».

«Были и те, кто 40 лет прожил вместе, и те, кто сегодня зарегистрировался в настоящем ЗАГСе»,— цитирует издание пресс-службу горнолыжного курорта.

Все молодожены получили неформальное свидетельство о свадьбе от «Розагса».

Кроме того, 8 июля на горнолыжном курорте прошли игры в городки, эстафета с гигантской ложкой меда, соревнования по бросанию колец и другие мероприятия, подготовленные в честь праздника.

Наталья Решетняк

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