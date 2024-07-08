Краснодарская УК дошла до Верховного суда в деле о демонтаже вывески «Пятерочки»

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Верховный суд (ВС) Российской Федерации 23 июля рассмотрит жалобу краснодарской управляющей компании «Территория комфорта» на решения нижестоящих инстанций в рамках спора с предпринимательницей Ольгой Джиоевой. Соответствующее определение опубликовано на сайте ВС. УК требовала обязать ответчицу демонтировать рекламную вывеску «Пятерочка», расположенную на фасаде многоквартирного дома №4 по бульвару им. Клары Лучко в Краснодаре, но исковые требования не были удовлетворены. В кассационной жалобе ООО «Территория комфорта» просит отменить принятые по делу судебные акты.

По версии истца, по периметру здания между первым и вторым этажами установлена конструкция «Пятерочка» (буквы в 3D исполнении площадью более 6 кв. м). Также на фасаде дома размещены красные короба, общая площадь которых составляет более 40 кв. м. По словам заявителя, договор об установке и эксплуатации рекламной конструкции не был заключен ни с собственниками, ни с УК. Также отсутствует решение общего собрания собственников на установку вывески.

В апреле 2022 года управляющая компания направила в адрес фирмы госпожи Джиоевой, которая сдала коммерческое помещение в аренду торговой сети, претензию с требованием произвести работы по демонтажу рекламной конструкции и привести общее имущество собственников помещений многоквартирного дома в первоначальное состояние согласно проектной документации. Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения в суд.

Согласно решению суда первой инстанции, на спорную вывеску не распространяются требования закона о рекламе. В связи с этим размещение конструкции на многоквартирном доме не нуждается в согласовании с собственниками помещений. Кроме того, проект размещения вывески был согласован с департаментом архитектуры и градостроительства городской администрации. Мэрия подтвердила соответствие вывески правилам благоустройства и архитектурному облику Краснодара. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение кубанского арбитража в силе.

Нурий Бзасежев

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