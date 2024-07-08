В лесах Анапы усиливают меры пожарной безопасности

Власти Анапы усиливают меры пожарной безопасности в лесах. Соответствующее межведомственное совещание провел вице-мэр города Александр Анфилатов. В работе приняли участие представители Новороссийского лесничества и заповедника «Утриш».

По данным властей, ответственным службам предстоит усилить профилактическую работу и принять меры по предотвращению природных пожаров. В том числе продолжатся ежедневные рейды для пресечения разведения костров в сельской местности.

С 3 мая в Анапе действует особый противопожарный режим, введен запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора, посещение лесных массивов.

Накануне два крупных лесных пожара вспыхнули в Геленджике и бухте Инал Туапсинского района.

Наталья Решетняк

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