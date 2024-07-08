Кубань признана регионом с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Краснодарский край вошел в группу российских регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Соответствующее исследование провел Научно-исследовательский фининститут Министерства финансов РФ. Его результаты опубликованы на сайте НИФИ.

Предметом оценки экспертов были сведения об утвержденном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также публичные сведения о деятельности госучреждений. В результате Краснодарский край набрал максимальный балл. По данным регионального минфина, в прошлом году Кубань также продемонстрировала высокие результаты по указанным показателям.

Наталья Решетняк

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