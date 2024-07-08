Краснодарского застройщика «Стройпартнер» могут признать банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Стройпартнер». Об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщила временный управляющий Людмила Бобровская (Лаптева).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройпартнер» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Бенефициаром и руководителем компании является Александр Ковтунец. Общество занимается производством строительно-монтажных работ. Выручка компании по итогам 2023 года составила 32 млн руб., чистый убыток — 2,4 млн руб.

С соответствующим заявлением в суд обратилась организация-кредитор ООО «Адванта» в мае текущего года. Представитель компании потребовал взыскать с должника сумму в размере более 20 млн руб., из которых задолженность составила 10,6 млн руб., более 3 млн руб. — проценты за пользование займом и 7,4 млн руб. — неустойка. Также он попросил компенсировать судебные расходы в размере 170 тыс. руб.

Должник в лице руководителя ООО «Стройпартнер» Александр Ковтунец в ходе судебного заседания указал, что заявителем не были учтены погашения в общей сумме 130 тыс. руб., по поручениям №34 и 35 от 15 апреля текущего года. Кроме того, он сообщил, что сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о взыскании с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» денежных средств в размере более 10,5 млн руб. Эта сумма могла быть направлена на погашение задолженности перед ООО «Адванта».

Заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 24 октября.

Нурий Бзасежев

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