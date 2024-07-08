Суд в Краснодаре оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве капитана Ржицкого

В понедельник, 8 июля, Краснодарский краевой суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Фигурант останется еще на полгода в СИЗО, передает корреспондент «Кубань 24» из зала суда. Все последующие судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, допуск СМИ на них ограничен.

Как писал «Ъ», 20 июня уголовное дело в отношении гражданина Украины и России Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого, передано в суд. Помимо обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по найму (п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), подсудимому вменяют в вину незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

Капитан второго ранга Станислав Ржицкий был известной медийной фигурой: до ухода с воинской службы он командовал подводной лодкой Черноморского флота «Краснодар», над которой шефствовала администрация краевого центра. В последние годы работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

Сергей Денисенко до начала СВО жил на Украине и работал тренером по каратэ, затем он переехал в Россию и получил гражданство РФ. По данным следствия, в октябре 2022 года господин Денисенко вступил в организованную группу, где ему поручили убить Станислава Ржицкого.

Утром 10 июля 2023 года злоумышленник подстерег Станислава Ржицкого в безлюдном месте в парке Затон и выстрелил в него восемь раз. Потерпевший скончался на месте.

Наталья Решетняк

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram