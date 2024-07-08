Агрохолдинг «СТЕПЬ» принял участие в закрытии международной выставки-форума «Россия»

Торжественное закрытие международной выставки-форума «Россия», которая проходила в Москве на ВДНХ, состоялось в минувшие выходные.

Площадка Агрохолдинга «СТЕПЬ» работала в течение всего дня. Компания представила цифровой интерактив для гостей мероприятия, а также выступила с авторской развлекательно-образовательной программой на тему сельского хозяйства. В день закрытия выставки на ВДНХ был установлен рекорд посещаемости: на площадке мероприятия собралось более 200 тысяч человек, сообщили городские власти.

Посетителям мероприятия предлагалось принять участие в оригинальном интерактиве от Агрохолдинга «СТЕПЬ». Гостям предлагалось сочинить собственные уникальные мелодии с помощью «музыкальных фруктов». Витрина из яблок превращалась в электропианино при помощи датчиков специальной IT-системы, которая воспроизводила звуки разных нот. Кроме того, на площадке «СТЕПИ» гости мероприятия участвовали в викторине на тему сельского хозяйства и получали призы от Агрохолдинга.

Выставка-форум «Россия» работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. За это время её посетили более 18,5 миллионов человек, которые познакомились с достижениями всех российских регионов, крупнейших компаний, федеральных структур и общественных организаций страны. В рамках выставки состоялись 689 звездных концертов, свыше 800 деловых мероприятий, 19 фестивалей и других знаковые событий. Под экспозиции были задействованы 67 объектов ВДНХ площадью 265 тысяч квадратных метров. Мероприятия торжественной церемонии закрытия охватили всю территорию ВДНХ. В них приняли участие популярные российские исполнители и актеры.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Мы стремимся продемонстрировать как можно большему количеству людей современное сельское хозяйство и рассказать о передовых разработках и инновационных решениях в этой сфере. Принять участие в выставке "Россия" на такой знаковой площадке, как ВДНХ,— это хорошая возможность показать АПК нового поколения».

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