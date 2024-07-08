В Темрюкском районе Кубани устранили аварию на магистральном трубопроводе

В Темрюкском районе Краснодарского края завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе, который обеспечивает водоснабжение Запорожского и Фонталовского сельских поселений, сообщает оперштаб региона. На данный момент ведется наполнение резервуаров.

«К сожалению, из-за большой продолжительности сети и интенсивного разбора вода может пока не дойти до части потребителей. Подвоз воды жителям продолжается»,— говорится в сообщении.

Авария на водоводе, который обслуживает «Кубаньводкомплекс», произошла в субботу, 6 июня. Районные власти организовали подвоз воды жителям населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения.

Наталья Решетняк

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