Спрос на краткосрочную аренду жилья на Кубани вырос на 30–40%

Год к году спрос на краткосрочную аренду жилья на Кубани вырос примерно на 30–40%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

«Сочи занимает второе место после Санкт-Петербурга по числу бронирований среди всех российских городов, обгоняя Москву. Также в топ-10 городов входят Геленджик и Анапа»,— отмечает эксперт.

По наблюдениям Юрия Кузнецова, популярность набирают квартиры (в первую очередь однокомнатные) и апартаменты. Среди преимуществ такого выбора эксперт называет больший, чем в отелях, комфорт и приватность. При этом аренда квартир и апартаментов обходится дешевле номеров в гостиницах, примерно, на 20%. «Их часто арендуют семьи и компании, так как там обычно не требуется доплата за каждого проживающего. Во многих квартирах выполнен дизайнерский ремонт, есть кухонные зоны, микроволновая печь, стиральная машинка, дополнительные спальные места. В квартиру удобно заказывать доставку продуктов и готовую еду»,— рассказывает Юрий Кузнецов.

По данным сервиса бронирования «Суточно.ру», средняя стоимость аренды жилья на курортах Краснодарского края этим летом составляет 5,4 тыс. руб. за сутки. Прирост за год составил около 15%. Самые высокие ставки в Сочи — в среднем 5,7 тыс. руб. за сутки (+11%). В Геленджике арендная ставка — 5,6 тыс. руб. за сутки (+19%), в Лазаревском — 4,4 тыс. руб., в Анапе и Новороссийске — 4 тыс. руб. (+17% и +25%), в Витязево — 3,9 тыс. руб. (+22%), в Ейске — 3,2 тыс. руб. (+14%).

«На рынке арендного жилья на черноморском побережье сейчас наблюдается всплеск активности. Традиционно преобладает посуточная аренда, которая в условиях высокого спроса сильно дорожает. А где растет цена, там, соответственно, растет и качество предложения. По сравнению с прошлым годом количество туристов, выбравших Сочи для летнего отдыха, в этом году увеличилось на 38%.

Предложение на рынке аренды хоть и увеличивается, от такого темпа роста популярности курорта все же отстает. Сокращение объемов льготной ипотеки, повышение ставок по кредитам (многие отложили покупку недвижимости и снимают жилье в расчете дождаться более выгодных условий), санкции против Московской биржи (проще остаться в стране, чем просчитать, по какому курсу удастся обменять валюту и во что в связи с этим обойдется заграничный отдых) — все это способствует развитию рынка арендного жилья Краснодарского края»,— прокомментировал генеральный директор ООО «Роял Реал Эстейт — Сочи» Виталий Москалев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Краснодарском крае год к году подорожала почти на 30%.

Маргарита Синкевич

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