Футболист Тюкавин стал лучшим молодым игроком РПЛ по версии «Чемпионата.com»

Издание «Чемпионат.com» подвело итоги голосования среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по футболу. Лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/24 стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тюкавин по результатам голосования набрал 164 балла. На втором месте полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, прошедший сезон он играл за «Крылья Советов» (41 балл). Третье место занял полузащитник ЦСКА Аббосек Файзуллаев (39 баллов).

В премии «Чемпиоаната».com участвуют футболисты до 21 года. Константину Тюкавину исполнилось 22 года в июне. В премьер-лиге он дебютировал в 2020 году. В марте 2023 года установил рекорд «Динамо», забив восьмой мяч после выхода на замену в матчах чемпионата. Текущий контракт Тюкавина с клубом действует до лета 2028 года.

Петр Бузлаев