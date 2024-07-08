В Севастополе осудят туриста-вандала, осквернившего Мемориал героической обороны

В Севастополе завершили расследование дела о вандализме в отношении 36-летнего туриста. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, ему инкриминируют ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

По данным следствия, 12 апреля текущего года, около часу ночи, злоумышленник, пребывая в нетрезвом состоянии, осквернил символ воинской славы России. В результате он потушил пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

Сотрудники полиции оперативно задержали вандала. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Ленинскому району городского ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Материалы дела находятся в Севастопольском городском суде. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Нурий Бзасежев

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