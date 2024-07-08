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Под Геленджиком полностью потушили крупный лесной пожар

Лесной пожар площадью более 5 га ликвидировали в районе Геленджика. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Возгорание произошло днем 7 июля в районе кемпинга «Голубая бездна», расположенного в направлении поселка Джанхот. К работе привлекалась авиация.

Меры по ликвидации возгорания продлились около суток. Для ликвидации огня потребовалось более 12 сбросов воды с помощью вертолета Ка-32.

Анастасия Донскова

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