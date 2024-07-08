РБК: «Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории России

Спонсорский контракт «Спартака» и букмекерской компании Winline, подписанный в 2023 году, заключен на сумму до 1,2 млрд руб. в год, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

По данным «РБК Спорт», букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти втрое. Из упомянутой суммы около 800 млн руб. будет получать клуб, остальные средства пойдут на совместные проекты. Новый контракт вступил в силу с 2024 года. РБК называет его крупнейшим клубным контрактом с букмекером в истории России.

Издание сообщало, что Winline также заинтересована в титульном спонсорстве Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас букмекерская компания уже занимает место коммерческого партнера лиги. По информации РБК, Альфа-банк тоже известил РПЛ о намерении стать ее титульным партнером.

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Лаура Кеффер