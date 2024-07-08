На Кубани аренда квартир подорожала почти на 30%

В Краснодарском крае аренда однокомнатной квартиры, по данным на май 2024 года в сравнении с маем предшествующего, подорожала на 28,19%, а двухкомнатной — на 28,52%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Краснодарстате.

Согласно статистике, в мае однокомнатную квартиру на Кубани можно было снять (в среднем) за 22,3 тыс. руб. в месяц (для сравнения, в мае 2023 года — за 17,4 тыс. руб. в месяц, в мае 2022 года — за 16,1 тыс. руб.), а двухкомнатную — за 28,5 тыс. руб. (в мае 2023 года — за 22,4 тыс. руб., в мае 2022 года — за 22,1 тыс. руб.).

Дороже всего аренда жилья обойдется в Сочи: «однушки» — 54,8 тыс. руб. в месяц (май 2023 года — 29,6 тыс. руб., май 2022 года — 34,4 тыс. руб.), а «двушки» — 62,3 тыс. руб. (44,4 тыс. руб. и 63,7 тыс. руб. соответственно).

Аренда однокомнатной квартиры в Краснодаре в среднем стоит 21,4 тыс. руб. (в мае 2023 года — 18,7 тыс. руб., в мае 2022 года — 16 тыс. руб.), в Армавире — 13,4 тыс. руб. (10,7 тыс. руб. и 9,7 тыс. руб. соответственно), в Ейске — 13,9 тыс. руб., (11,4 тыс. руб. и 10,6 тыс. руб.), в Новороссийске 25,7 тыс. руб. (21 тыс. руб. и 17,9 тыс. руб.), в Туапсе — 18 тыс. руб. (17,2 тыс. руб. и 15,4 тыс. руб.).

Стоимость аренды двухкомнатных квартир достигает в Краснодаре 27 тыс. руб. (в 2023 году — 24,3 тыс. руб., в 2022 году — 21,3 тыс. руб.), в Армавире — 17,8 тыс. руб. (12,8 тыс. руб. и 11,6 тыс. руб. соответственно), в Ейске — 21,7 тыс. руб. (14,5 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб.), в Новороссийске — 34,1 тыс. руб. (23,5 тыс. руб. и 20,1 тыс. руб.), в Туапсе — 23,8 тыс. руб. (21,8 тыс. руб. и 20 тыс. руб.).

Консультант, основатель и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина отмечает, что наибольшим спросом в регионе для аренды пользуются квартиры. Это обусловлено прежде всего их ценовой доступностью в сравнении с домами или коттеджами. «Рынок предлагает широкий ассортимент квартир: от компактных студий до просторных многокомнатных апартаментов, что позволяет удовлетворить различные вкусы и потребности клиентов»,— говорит эксперт.

По словам исполнительного директора AS.Realty Кирилла Павлючука, сокращение поддержки льготной ипотеки и повышение ставок по кредитам может сыграть роль в изменении менталитета россиян от настроя на собственные метры к привычке жилье арендовать, но это изменение будет происходить постепенно и на протяжении длительного времени.

«Факторы, которые будут определяющими для арендного жилья на Кубани, включают экономический рост, миграционные тренды и развитие инфраструктуры региона. Ожидается, что спрос на арендное жилье, а вместе с ним и стоимость сдачи квадратных метров в наем в Краснодарском крае в ближайшие годы расти продолжит»,— прогнозирует Кирилл Павлючук.

Маргарита Синкевич

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