В Туапсинском районе проведут учения с пиротехникой 8 июля

В Туапсинском районе на территории села Агой 8 июля пройдут учения с использованием пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Небугского сельского поселения.

Мероприятия проведут в период с 09:30 до 15:00. Жителей и гостей района призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Пользователи соцсетей выразили сомнения в необходимости проведения подобных тренировок в пожароопасный период. Ранее в Туапсинском районе на территории Бухты Инал произошел лесной пожар, площадь которого составила 1,2 га.

Анастасия Донскова

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