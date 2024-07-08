Средняя стоимость приема в частных клиниках Краснодара за год увеличилась на 8%

Средняя стоимость медицинского приема в коммерческих клиниках Краснодара по итогам 2023 года увеличилась на 8,2% в сравнении с показателями предыдущего периода. Об этом говорится в исследовании рынка медуслуг аналитического агентства «БизнесСтат».

По данным аналитиков, средняя стоимость одного приема у частного специалиста в Краснодаре достигла 5,5 тыс. руб., тогда как годом ранее показатель составил 5,1 тыс. руб.

«Увеличение средних цен в секторе в 2022–2023 годах было вызвано ускорением инфляции, удорожанием оборудования и медицинских расходников, сбоем логистических цепочек и усложнением взаиморасчетов из-за санкционных ограничений. Однако рост цен сдерживался невысокой платежеспособностью потребителей»,— говорится в исследовании.

В период с 2019 по 2023 год стоимость приема в частных клиниках в российских городах с населением от 100 тыс. человек выросла на 43,3% — с 3,4 тыс. до 5 тыс. руб. Самый дорогой прием в 2023 году был зафиксирован в Москве (7,2 тыс. руб.), самый дешевый — в Бийске (2 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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