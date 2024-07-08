Краснодарская компания подала в суд за клевету в соцсетях

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск ЗАО «Гримел» о защите деловой репутации к АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» и компании «ВКонтакте». Сведения об этом опубликованы в онлайн-картотеке дел инстанции.

Поводом для иска стали, предположительно, публикации в социальной сети «ВКонтакте», которые нанесли ущерб деловой репутации краснодарской компании. Судебное заседание назначено на 29 июля 2024 года. Подробности иска пока неизвестны.

По сведениям «Спарк-Интерфакс», ЗАО «Гримел» было зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Компания занимается управлением недвижимостью по коммерческим контрактам. По итогам 2023 года убытки предприятия достигли 11,8 млн руб.

По данным АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности», активисты подозревают краснодарскую компанию в вырубке здоровых деревьев в Краснодарском лесопарке под видом санитарных мероприятий.

Анастасия Донскова

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