Более 700 тысяч жителей Краснодара остались без света

В Прикубанском округе Краснодара, в котором проживает порядка 700 тыс. человек, произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Единой дежурно-диспетчерская службе города (ЕДДС). Из строя вышли более ста трансформаторных подстанций, повреждены линии электропередач.

По данным ЕДДС, нарушено электроснабжение на улицах: Атарбекова, Тургенева, Ковалева, Яна Полуяна, Тихая, Белградская, Сербская, Победы, Черногорская, Борисовкая, Рясная, Троицкая, Средняя, Звездная, Вечная, Гуденко и других. На месте работают аварийные бригады, часть аварий устранены, потребители запитаны.

В Краснодаре вечером 7 июля поднялся сильный ветер и пошел дождь. Все коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Наталья Решетняк

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