Сборная России обыграла Белоруссию в матче легенд

Команда легенд сборной России по футболу в серии пенальти обыграла команду легенд белорусской сборной. Основное время игры завершилось счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда легенд сборной России по футболу

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости Команда легенд сборной России по футболу

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На 16-й минуте гол забил белорусский спортсмен Станислав Драгун. Андрей Каряка из команды России забил гол на 62-й минуте. В серии пенальти российская сборная победила со счетом 5:4. Матч проходил в Минске.

Главными тренерами сборной России были Юрий Семин и Валерий Газзаев. Белорусскую команду возглавляли Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный. За сборную России, в частности, сыграли Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Павел Погребняк. В числе игроков сборной Белоруссии были Сергей Гуренко, Тимофей Калачев, Сергей Корниленко.