Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 20:39

Сборная России обыграла Белоруссию в матче легенд

Команда легенд сборной России по футболу в серии пенальти обыграла команду легенд белорусской сборной. Основное время игры завершилось счетом 1:1.

Команда легенд сборной России по футболу

Команда легенд сборной России по футболу

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Команда легенд сборной России по футболу

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На 16-й минуте гол забил белорусский спортсмен Станислав Драгун. Андрей Каряка из команды России забил гол на 62-й минуте. В серии пенальти российская сборная победила со счетом 5:4. Матч проходил в Минске.

Главными тренерами сборной России были Юрий Семин и Валерий Газзаев. Белорусскую команду возглавляли Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный. За сборную России, в частности, сыграли Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Павел Погребняк. В числе игроков сборной Белоруссии были Сергей Гуренко, Тимофей Калачев, Сергей Корниленко.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...