В Краснодаре 7 июля эвакуировали посетителей ТРК «СБС МегаМолл»

В Краснодаре днем 7 июля эвакуировали посетителей ТРК «СБС МегаМолл»: экстренно покинуть здание пришлось как посетителям, так и сотрудникам торгово-развлекательного центра. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что эвакуация была учебной.

ТРК «СБС МегаМолл» расположен на улице Уральской краевого центра. Это один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Краснодара. На его территории расположены магазины, кафе и рестораны, развлекательный центр, детский город, киноплекс, четыре мебельных центра и многое другое.

Наталья Решетняк

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