Голого туриста задержали на набережной Ялты

В Ялте туриста привлекли к административной ответственности за хулиганство на набережной: мужчина разгуливал по главной пешеходной зоне курорта голым. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, нарушителем оказался 31-летний приезжий. Причины своего поступка он объяснить не смог.

«Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде — обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан»,— говорится в сообщении полиции.

В настоящий момент турист находится в участке.

Наталья Решетняк

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