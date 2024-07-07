В Приморско-Ахтарске за выплатами после атаки БПЛА обратились 69 человек

В Приморско-Ахтарске за получением единовременной материальной помощи обратились 69 человек, информирует региональное министерство ГО и ЧС. В настоящий момент обследовано 38 жилых помещений, поврежденных во время налета БПЛА.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жителям города, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тыс. руб., с ранениями легкой степени — по 200 тыс. руб. Жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты: по 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества и по 100 тыс. руб. — за полную.

В ночь на пятое июля ПВО уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Несколько беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Фрагменты БПЛА повредили гражданские объекты, включая многоквартирный дом и энергоподстанцию. Ранения получили 11 жителей, один ребенок погиб.

Подробнее — в материале «ВСУ нацелились на Кубань».

Наталья Решетняк

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