Ремонт газопровода после пожара под Алуштой в Крыму займет до 10 суток

Ремонт магистрального газопровода под Алуштой в Крыму займет от семи до десяти суток. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты уже приступили к выполнению ремонтных работ.

Сообщение о пожаре в селе Виноградное поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 6 июля в 21:42. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что причиной возгорания на газораспределителе стала авария, не уточнив ее причину.

В результате ЧП без газа остались 14 населенных пунктов.

Наталья Решетняк

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