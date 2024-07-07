В Краснодаре мужчина в неадекватном состоянии выпал из окна 21-го этажа

Жильцы ЖК «Большой» в центре Краснодара сообщили о буйном мужчине, который утром 7 июля громил подъезд, а затем, выломав дверь, проник в пустую квартиру на 21-м этаже и выпал из окна.

Официальная информация и обстоятельства произошедшего уточняются. Судя по кадрам, которые публикуют Telegram-каналы, погибший был одет в черно-белые шорты. Его личность устанавливается.

На месте происшествия работает следственная группа.

Наталья Решетняк

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