К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли вертолет Ми-8

Пожарный вертолет Ми-8 привлекли на тушение лесного пожара в Геленджике. Огонь охватил 7,5 га неподалеку от Голубой бездны в хуторе Джанхот, сообщил в телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов. Вертолет забирает воду в море.

«В тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники... На месте развернут оперативный штаб»,— написал мэр.

Он уточнил, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Наталья Решетняк

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