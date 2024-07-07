В Новороссийске 8 июля проведут учения по отражению атак БЭК и БПЛА

Днем и вечером 8 июля на территории Новороссийской военно-морской базы пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), информирует мэрия. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие при звуках стрельбы.

«С 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 08 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. <…> Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Кубань», в Новороссийске 3 июля около 2:40 ВСУ предприняли атаку с помощью морских дронов. Жителей первой береговой линии попросили не подходить к окнам и укрыться в комнатах с глухими стенами. В городе звучала сирена, а также были слышны звуки стрельбы со стороны моря. Минобороны России опубликовало видеокадры с уничтожением беспилотных катеров, направлявшихся в сторону Новороссийска.

Наталья Решетняк

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