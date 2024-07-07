В Книгу рекордов России занесен сорт пшеницы кубанской селекции

В АО имени Т. Г. Шевченко (Тбилисский район Кубани) собрали озимую пшеницу сорта «Школа» с рекордной для страны урожайностью — 109,7 центнера с гектара. Результат занесен в Книгу рекордов России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, данный сорт пшеницы был выведен при участии Героя труда России, ученого в области селекции и семеноводства зерновых культур, завотделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Краснодарского НИИ СХ имени Лукьяненко Людмилы Беспаловой.

В настоящее время около половины озимой пшеницы, выращиваемой в России,— это сорта селекции краснодарского Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко.

Наталья Решетняк

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