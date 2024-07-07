В станице Ленинградской спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

В кубанской станице Ленинградской сотрудники МЧС ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинских беспилотников, сообщает оперштаб региона. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось более суток.

По данным властей Кубани, в ночь с 5 на 6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате налета загорелись резервуары с топливом в станицах Ленинградской и Павловской. В Ейске обломками БПЛА незначительно была повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших среди людей нет.

В станице Павловской пожар на нефтехранилище удалось ликвидировать вечером 6 июля.

Наталья Решетняк

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