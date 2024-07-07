Полиция Краснодара проверяет сведения о драке с приезжими на улице Лавочкина

В полиции отреагировали на сообщения о массовой драке на улице Лавочкина в Краснодаре с участием местных жителей и иностранных граждан. По данному факту организована доследственная проверка, устанавливают личности участников потасовки. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Шестого июня в полицию поступило несколько сообщений о конфликте между группой лиц на улице Лавочкина. По указанному адресу оперативно прибыл ближайший наряд, однако там никого не было»,— отметили в сообщении.

В полиции отметили, что с заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало соответствующих уведомлений из городских больниц.

В пабликах Краснодара и СМИ распространяется версия, что местные жители напали на неместных якобы из-за того, что те заняли дворовую спортплощадку, мешая играть детям.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что региональным управлением Следственного комитета РФ (СКР) организовано проведение доследственной проверки после конфликта между группой местных жителей и приезжими в станице Марьянской Красноармейского района. Инцидент произошел 29 июня возле Вечного огня. Якобы причиной конфликта стало замечание, сделанное приезжим по поводу того, что они оставили бутылки возле памятника.

Наталья Решетняк

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