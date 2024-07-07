Спасатели эвакуировали 17 человек из горящего дома под Анапой

Пожарные эвакуировали 17 человек, включая троих детей, из горящего дома в курортном поселке Витязево (Анапа), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Пожар вспыхнул в половине шестого утра 7 июля на третьем этаже здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В процессе тушения было установлено, что огонь охватил около 120 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 7:10. К тушению привлекалось 27 специалистов и десять единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

Наталья Решетняк

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