Леброн Джеймс продлил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» заключил новый контракт с лучшим снайпером Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Леброном Джеймсом. Срок соглашения не разглашается. Ранее ESPN со ссылкой на источники писал, что речь идет о двухлетнем контракте на сумму в $104 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леброн Джеймс

Фото: Stephen Lew / USA TODAY Sports / Reuters Леброн Джеймс

Фото: Stephen Lew / USA TODAY Sports / Reuters

О новом контракте с Джеймсом пресс-служба «Лейкерс» сообщила в соцсети X. «Добро пожаловать в 22-й сезон, Король»,— говорится в сообщении клуба.

3 июля ESPN сообщал, что заключенный контракт предполагает право баскетболиста не продлевать контракт на сезон-2025/26, а также запрет на обмен игрока. Леброн Джеймс стал вторым игроком в NBA, имеющим пункт о запрете на обмен в контракте. Ранее такой контракт был заключен с защитником «Финикс Санз» Брэдли Билом.

Сделка с Леброном Джеймсом на сумму $104 млн «серьезно ограничит гибкость команды», отмечал ESPN. Это связано с тем, что контракт на такую сумму превышает отметку первого апрона, в связи с чем команда получит штраф около $1 млн сверх санкций за нарушение «налога на роскошь» (система санкций, сдерживающих клубы с самыми высокими зарплатными ведомостями). Агент баскетболиста Рич Пол заявлял, что планирует обсудить с главой клуба Робом Пелинкой возможность удержать «Лейкерс» ниже второго апрона в $188,9 млн.

Апрон — пакет санкций, который применяется к клубу в случае превышения определенной отметки. Первый апрон применяется в случае превышения отметки $178,1 млн, второй — $188,9 млн.

Леброн Джеймс подписал контракт почти одновременно со своим сыном — Леброном Рэймоном Джеймсом-младшим (Бронни). В июне текущего года Бронни был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте 2024 года. Игрок подписал контракт на четыре года на сумму $7,9 млн.

Леброн Джеймс представляет «Лейкерс» с 2018 года и является четырехкратным чемпионом NBA. Сейчас он — единственный игрок, набравшим 40 тыс. очков. Он занимает четвертое место по передачам, восьмое по перехватам и трехочковым, третье по штрафным броскам.

Полина Мотызлевская