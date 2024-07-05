«Движение к миру есть»

В Кремле не подтвердили и не опровергли информацию СМИ о внеплановом визите в Москву Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии может приехать прямо сегодня. Накануне на пресс-конференции в Астане Владимир Путин отчасти допустил участие посредников в урегулировании украинского конфликта. Президент России со своей стороны отверг формулу «сначала прекращение огня, потом переговоры». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировые лидеры пытаются завершить до президентских выборов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин, как и ранее Владимир Зеленский, отверг формулу «сначала прекращение огня, потом переговоры». Тема эта активно обсуждается в последние дни. Президент России дал точно такое же объяснение, как и украинский коллега. Противная сторона воспользуется паузой, чтобы улучшить свое положение, и затем с новыми силами возобновит боевые действия. Поэтому нужно сделать наоборот: сначала договориться об условиях, которые, наверное, обе страны в какой-то мере устроят, и только после этого можно прекратить стрелять.

Путин также прокомментировал идею Зеленского общаться через посредников. Подобное возможно, но лишь отчасти, конечный документ должны подписывать те, кто имеет полномочия это сделать, то есть легитимные лидеры двух стран. С посредника-то какой спрос.

Создается такое впечатление, что стороны уже ведут переговоры, прямо в публичном поле, во всеуслышание. И что интересно, речь идет не о содержании, а о форме, то есть о технической возможности начать консультации. Путин при этом не выдвигает требований офису Зеленского, как это было раньше. В этот раз тональность явно другая, мол, Киев должен согласиться на некие необратимые шаги по демилитаризации, который устроят Москву.

Собственно, посредники вот они здесь: Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Си Цзиньпин, пусть не посредник, но как бы идейный вдохновитель, автор мирного плана. То есть ШОС — это, конечно, хорошо и правильно, однако заметно, что и по Украине состоялся предметный разговор.

И вот сенсация. Очень может быть, что в Российскую Федерацию пожалует Виктор Орбан. Кремль не подтверждает, но и не опровергает информацию СМИ. У президента насыщенный график, отмечает его пресс-секретарь. Но мы же понимаем, ничего не случается просто так: «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно». Значит, возможно, не так уж и провалилась миссия венгерского премьера. Поскольку визит явно внеплановый, значит по логике вещей, что-то такое произошло в Астане, что позволит ему продолжить свои посреднические усилия.

Дальше рассуждать смысла не имеет, поводов для оптимизма по-прежнему немного. Вернемся к пресс-конференции Владимира Путина. Президент также сказал, что очень серьезно относится к намерению Дональда Трампа добиться мира на Украине, Владимир Зеленский пока что придерживается противоположной точки зрения. Однако есть некоторые основания полагать, что Киев и Европа, а также другие влиятельные игроки, скажем так, оценивают его шансы вернуться в Белый дом как высокие.

Что может всему этому помешать? Наверное, мирный исход противостояния как на Украине, так и на Ближнем Востоке. А в идеале — создание новой архитектуры мировой безопасности. Так, чисто теоретически. При этом нельзя сказать, что друг Дональд так уж выгоден Москве. А вот слабые демократы могут оказаться вполне договороспособными. Как бы то ни было, движение к миру есть, и это уже немало в текущей непростой ситуации.

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