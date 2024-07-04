Бастрыкин запросил доклад о расследовании избиения девочки в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела об избиении девочки сверстниками в Нижнем Тагиле, рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, ранее СК по Свердловской области уже расследовало это уголовное дело. Сейчас уголовное преследование несовершеннолетних фигурантов прекратили, а их мать проходит по делу о хулиганстве.

«В СМИ получила распространение информация, содержащая критику следствия в связи с прекращением уголовного преследования», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Главе Свердловского СК Константину Мирошниченко поручено представить доклад о ходе расследования и процессуальных решениях Александру Бастрыкину.

Избиение двоих детей — брата и сестры — произошло в Нижнем Тагиле 29 декабря прошлого года. 11-летней девочке причинили тяжкие телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация. К избиению были причастны двое братьев из семьи трудовых мигрантов.

В январе текущего года глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела. Тогда сообщалось, что в отношении родителей братьев возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании детей, также было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Анна Капустина

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