Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционной политики

Комитет Госдумы по контролю направил Следственному комитету РФ (СКР) запрос, в котором просит ведомство представить свои инициативы по изменению миграционного законодательства в стране. Ответ депутаты просят дать оперативно, так как Госдума планирует до конца весенней сессии пригласить для обсуждения этого вопроса главу СКР Александра Бастрыкина, сообщил глава думского комитета Олег Морозов («Единая Россия») ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Морозов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Морозов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, комитет просит СКР сообщить, какие изменения в миграционных законах ведомство считает необходимыми и как эти предложения согласуются с уже существующими инициативами. Думский комитет также интересуется, направлял ли СКР такие предложения правительству.

На прошлой неделе, 27 июня, господин Бастрыкин раскритиковал Государственную думу, заявив об ограничениях для своего ведомства по внесению инициатив касательно миграционных законов. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава СКР также указал на необходимость ужесточения миграционной политики.

Он обвинил Госдуму в незаинтересованности в решении этого вопроса. В своей речи господин Бастрыкин назвал Госдуму «государственной дурой». После этого некоторые депутаты, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин призвали его извиниться. Позднее представитель СКР Светлана Петренко заявила, что фразу Александра Бастрыкина вырвали из контекста, а ее обсуждение отвлекло внимание от проблем с миграцией.

Евгений Белоусов