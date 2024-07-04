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Уральский бизнес познакомился с перспективными выпускниками УГГУ

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) прошли защиты дипломных проектов, которые посетили представители производств. Как пояснили в пресс-службе, для вуза это распространенная практика — защиты всегда проходят в открытом формате.

Фото: Пресс-служба УГГУ

Фото: Пресс-служба УГГУ

«Приглашение потенциальных работодателей — перспективная и эффективная форма взаимодействия университета с индустриальными партнерами, — подчеркнул завкафедрой эксплуатации горного оборудования УГГУ Денис Симисинов. — В этом и заключается общественная оценка качества образования — представители предприятий могут напрямую поговорить с выпускниками, задать любые вопросы, проверить их знания и сразу же пригласить на работу тех, кто им подходит».

Как отметил директор ООО «Инженерно-технические решения» Юрий Федулов, работодателям важно общаться со студентами лично, чтобы понимать, как сегодня мыслят и чем интересуются молодые специалисты. «Если раньше было достаточно разместить вакансию в интернете и ждать обращения соискателей, то сегодня в связи с кадровым голодом нужно самостоятельно искать сотрудников», — рассказал руководитель ООО «Энергокомплекс» Роман Гребенщиков. По его словам, работы некоторых выпускников настолько инновационны, что ребят «жалко отпускать на производство — они должны идти в науку и двигать процесс».

УГГУ сотрудничает со многими предприятиями, в том числе за границами Свердловской области. Ежегодно порядка 100 индустриальных партнеров дают независимую оценку практически всем образовательным программам вуза. Мнение экспертов учитывается и при формировании учебных планов. Сами компании выказывают интерес к укреплению и продолжению сотрудничества с УГГУ.

Так, ООО «Инженерно-технические решения» планирует усилить взаимодействие с университетом. В частности, расширить перечень посещаемых во время защит кафедр, участвовать в карьерных мероприятиях и проводить совместные научные исследования.

Для ГК «Римера» вуз подготовил специалистов машиностроительных направлений. Руководитель группы по разработке буровых установок компании Николай Черниховский высоко оценил уровень выпускников. Особенно он отметил вовлеченность УГГУ в повышение практической составляющей выпускных исследований: «У студентов есть возможность работать с современным лабораторным оборудованием, это существенно усиливает прикладную значимость дипломных проектов».

ФГБОУ ВО «УГГУ»

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