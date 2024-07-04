На торгах продали еще одно ружье уральского экс-депутата Госдумы Валерия Язева

Оружие свердловского экс-депутата Госдумы РФ и основателя корпорации «Ява» Валерия Язева продали на торгах, указано на сайте «Федресурс». Напомним, в 2020 году Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом.

Согласно информации о торгах, на аукционе было продано ружье Beretta 687 Silver Pigeon V, калибр 28/70/28/70. Приобрел оружие Анатолий Чувальский за 179,1 тыс. руб. Начальная цена составляла 252 тыс. руб.

Ранее на торгах было продано еще несколько единиц оружия из арсенала обанкротившегося бывшего депутата. Общая сумма сделок тогда составила около полумиллиона рублей.

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