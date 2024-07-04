Магомедсалам Магомедов заявил об ухудшении межнациональных отношений в УрФО

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) происходит снижение доли населения, которое считают межнациональные отношения положительными и доброжелательными, рассказал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов после семинара-совещания по вопросам национальной политики. Он подчеркнул, что показатель по-прежнему превышает 70%, однако «это меньше, чем было в предыдущем периоде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомедсалам Магомедов

Магомедсалам Магомедов



«Мы серьезно поговорили с руководителями регионов, почему это происходит, и одной из таких беспокоящих почти все регионы является проблема, связанная с миграцией, с иностранными рабочими, без участия которых, к сожалению, наша экономика на сегодня не справляется»,— сказал господин Магомедов.

В четверг, 4 июля, в полпредстве УрФО прошел семинар-совещание по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. В мероприятии приняли участие Магомедсалам Магомедов, Игорь Баринов и губернаторы регионов УрФО.

Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что власти должны сделать все, чтобы иностранные граждане, приезжая в страну, вели себя в соответствии с нормами поведения в России, законодательством и знали русский язык. «К сожалению, в силу разных обстоятельств, не всегда так происходит. Они часто совершают преступления, и это вызывает широкий общественный резонанс. Мы считаем, что регионы вместе с федеральными органами должны заниматься этой проблемой более активно и эффективно»,— сказал он.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заверил, что несмотря на геополитическую ситуацию и внешнее информационное давление на российские субъекты, ситуация остается стабильной. «Мы сегодня много говорили, как этому давлению противодействовать, как обеспечить социально-экономическую стабильность, ведь тезисы примерно понятны. Это снижение уровня общественной поддержки специальной военной операции, русофобские высказывания, тезисы о деколонизации нашей страны, сепаратизм»,— сказал господин Баринов.

Он отметил, что миграционное давление испытывают «практически все субъекты» РФ. «Необходима работа по социокультурной адаптации иностранных граждан, чтобы они знали основы миграционного законодательства, административного, уголовного. Чтобы знали, как выполнять религиозные обряды и тогда это напряжение будет снижаться»,— заверил он.

Ранее в ходе семинара-совещания заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов сообщил, что в регионах округа в 2023 году и первом квартале 2024 года выявили 101 инцидент, имеющий межнациональную окраску. По его данным, частыми участниками конфликтов становятся мигранты, старшеклассники и студенты.

Василий Алексеев

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