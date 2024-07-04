Кириллов: в регионах УрФО за 15 месяцев произошел 101 межнациональный конфликт

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) в 2023 году и первом квартале 2024 года выявили 101 инцидент, имеющий межнациональную окраску, рассказал заместитель полномочного представителя президента в округе Борис Кириллов в ходе семинара-совещания по вопросам национальной политики. Господин Кириллов подчеркнул, что большая часть инцидентов имела в своей основе бытовые конфликты между людьми разных национальностей.

«Количество социальных реакций в сети интернет в целом по округу достигало 5 млн. В Челябинской области на 19 резонансных инцидентов пришлось почти 3 млн социальных реакций»,— добавил он.

Борис Кириллов отметил, что частыми участниками межнациональных конфликтов становятся мигранты, старшеклассники и студенты. «Мы полагаем, что работа с этими группами ведется недостаточно эффективно. В 2023 году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок, иных форм по воспитательной работе школьников и студентов с целью разъяснения основ государственной национальной политики. Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально»,— сказал он.

Господин Кириллов добавил, что работа по привлечению работодателей к участию в мероприятиях по социальной и культурной адаптации мигрантов «ведется, но не всегда последовательно и системно». Заместитель полпреда подчеркнул, что главными показателями успешной адаптации является «владение русским языком, принятие норм ценностей и образа жизни российского общества».

Борис Кириллов призвал привлекать представителей духовенства и этнических общин в социально-культурную адаптацию мигрантов. «В противном случае среди мигрантов возникают закрытые сообщества, анклавы, которые живут по собственным нормам и правилам»,— пояснил он.

Напомним, 4 июля в полпредстве УрФО проходит семинар-совещание по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. По данным пресс-службы полпредства, в мероприятии принимают участие заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и губернаторы регионов УрФО.

Василий Алексеев

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