Полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в краже денег из храма

В Свердловской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в краже денег из храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысерти, предназначенные на нужды бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысерти

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Храм Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысерти

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Валерия Горелых, сообщение о краже поступило в полицию от настоятеля церкви утром 27 июня. Священнослужитель рассказал, что ночью неизвестный человек взломал входную дверь, проник в помещение лавки и похитил из кассы более 140 тыс. руб. Отмечается, что эти деньги прихожане собирали на нужды мобилизованных.

Полковник Горелых отметил, что задержанным оказался житель Верхней Сысерти. «Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тыс. руб. будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем»,— добавил он.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 п. «б» ст. 158 УК РФ (кража, совершенная путем незаконного проникновения). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на сроком до пяти лет.

Полина Хабарова

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