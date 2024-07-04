В Екатеринбурге полиция отменила концерт рэпера Slimus

Концерт рэпера Slimus, который должен был пройти в екатеринбургском клубе «Фабрика» сегодня, 4 июля, был отменен. Такое решение вынесла городская полиция, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«С учетом складывающейся обстановки в стране, сохранением рисков террористической активности, существующего общественного резонанса, проведение концерта исполнителя Slimus в городе Екатеринбурге создает угрозы совершения массовых беспорядков, нарушений общественного порядка и дестабилизации оперативной обстановки»,— сообщили в полиции.

В случае, если концерт состоится без согласования, организатора, исполнителя, а также собственника помещения могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Полина Хабарова

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