Тюменский губернатор: более 80% жителей региона обеспечены качественной водой

В рамках проекта «Чистая вода» в Тюменской области за пять лет доля жителей, обеспеченных качественной водой, достигла 83%. Для городского населения этот показатель составляет почти 96%, сообщил губернатор Александр Моор, его слова передают в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор (справа) во время рабочего визита в село Упорово

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор (справа) во время рабочего визита в село Упорово

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Господин Моор прибыл в село Упорово, где после реконструкции мощность станции водоподготовки была увеличена с 600 до 1,2 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, там было построено почти 32 км сетей водоснабжения. По словам главы региона, в результате модернизации все жители населенного пункта стали получать качественную воду.

«У нас большие планы на следующую пятилетку. Речь идет о строительстве и реконструкции не только водоочистных, но и канализационно-очистных сооружений. Мы будем использовать все возможности областного бюджета, а также реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций»,— рассказал Александр Моор, отметив, что будут использоваться все инструменты федерального финансирования в рамках новых нацпроектов.

Ранее Александр Моор прибыл с рабочим визитом в Краснодонский район (Луганская народная республика), где тюменские строители на протяжении 3,4 км меняют старые стальные трубы на полиэтиленовые.

Полина Хабарова

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