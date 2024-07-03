В Березовском загорелся склад компании «Петронит», где хранились химикаты

В Березовском Свердловской области загорелся склад компании «Петронит», на котором хранились горюче-смазочные материалы. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что в тушении возгорания задействовано более 20 специалистов и восемь единиц техники. По данным telegram-канала Shot, во время пожара было слышно несколько взрывов. Информация о пострадавших уточняется.

Владелица компании «Петронит» рассказала порталу Е1, что горит вся база, а не только их склад.

Анастасия Таначева

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