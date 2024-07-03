В Верхотурье установят памятник Елизавете Федоровне

В честь 160-летнего юбилея со дня рождения Елизаветы Федоровны, родной старшей сестры императрицы Александры, в Верхотурье установят ее бюст, рассказал член Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) Алексей Селюков на пресс-конференции, посвященной «Царским дням».

Елизавета Федоровна родилась в 1864 году. В 20 лет обвенчалась с великим князем Сергеем Александровичем. Исповедовала лютеранство, но в 1891 году приняла православие. Основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве. Погибла в 1918 году — ее и семь ее спутников большевики сбросили в шахту старого рудника под Алапаевском и закидали гранатами. Она причислена к лику святых.

«Елизавета Федоровна — второй председатель ИППО, которая взяла в руки бразды правления после трагической гибели супруга великого князя Сергея Александровича. Мы не могли оставить это в стороне»,— отметил господин Селюков, добавив, что Елизавета Федоровна 110 лет назад посещала Верхотурье.

Торжественное открытие бюста состоится в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни», который пройдет на Урале с 11 по 21 июля. В программе фестиваля — лекции историков, выступления артистов на разных площадках, традиционная детская парусная регата в честь цесаревича Алексея, два крестных хода.

Екатерина Арзамарцева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте